Crisi Ucraina-Russia, aggiornamenti oggi: ultime notizie: sotto assedio Kiev

Guerra Ucraina-Russia, tutti gli ultimi aggiornamenti: ultime notizie live

Live Camera from Kiev - Ucraina

Ucraina: Cecenia ammette perdite, 2 combattenti morti e 6 feriti 08.03

Il leader ceceno, Ramza'n Kadi'rov, che sabato ha riferito della morte di due combattenti della repubblica russa in Ucraina. "Riguardo alle vittime, ci sono purtroppo gia' perdite tra i nativi della Repubblica cecena. Due sono morti, altri sei sono rimasti feriti", ha scritto su Telegram, assicurando che "i nostri ragazzi eseguiranno qualsiasi ordine del Cremlino".

Ucraina, forze Kiev: abbattuti aerei da combattimento russi 08.01

Le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto diversi aerei da combattimento russi: cinque aerei da combattimento e un elicottero sono stati abbattuti ieri durante attacchi aerei alle città di Vasylkiv e Brovary nell'area circostante Kiev, secondo quanto riferito dal quotidiano Ukrayinska Pravda e dall'aviazione ucraina. Vicino Kiev sarebbero inoltre stati abbattuti un missile cruise e un elicottero.

Ucraina: Romania chiede ingresso Kiev, Moldavia e Georgia in Ue 07.58

Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha chiesto di Ucraina, Moldova e Georgia nell'Unione Europea. "La Romania sostiene senza riserve l'integrazione nell'Ue dell'Ucraina, ma anche della Moldavia e della Georgia, ha twittato Iohannes. "Il posto di questi partner dell'Ue e' all'interno dell'Ue e la Romania fara' di tutto per renderlo realta'", ha assicurato il presidente. "L'Ue non e' completa senza Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia; meritano tutti di essere membri a pieno titolo", ha twittato il ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu. Anche Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia hanno chiesto l'ingresso immediato dell'Ucraina nell'Ue.

Ucraina: Taiwan invia 27 tonnellate forniture mediche 07.56

Taiwan ha riferito di aver inviato 27 tonnellate di forniture mediche in Ucraina tramite un volo per la Germania ieri. La portavoce del ministero degli Affari esteri, Joanne Ou, ha detto ai giornalisti che Taiwan è contenta di fornire assistenza in quanto "membro responsabile della comunità internazionale e membro del campo democratico". Taiwan ha condannato fermamente l'invasione russa dell'Ucraina e ha affermato che avrebbe imposto sanzioni economiche contro la Russia.

Ucraina: da Australia missili e munizioni per 50 milioni di dollari 07.54

L'Australia fornirà all'Ucraina missili, munizioni e altro materiale militare per 50 milioni di dollari per combattere le forze russe. Lo ha riferito il primo ministro, Scott Morrison. "Il presidente Zelenskyy ha detto: 'Non datemi un passaggio, datemi le munizioni', ed è esattamente ciò che il governo australiano ha accettato di fare", ha detto Morrison.L'Australia ha impegnato 50 milioni di dollari per fornire supporto difensivo letale e non all'Ucraina attraverso la Nato.

Ucraina, senatore usa: “Invasione in ritardo sui piani, lotta per Kiev sarà lunga e cruenta” 07.52

L'invasione dell'Ucraina è in ritardo rispetto ai piani russi per la fortissima resistenza locale oltre che per i problemi di attrezzature e logistica avuti dai russi. Questo quanto emerso nel corso di un briefing riservato del governo americano del quale il senatore statunitense Chris Murphy - presente alla riunione - ha condiviso su Twitter alcune informazioni divulgabili. ''La Russia - avverte poi - cercherà di accerchiare ed isolare la capitale nelle prossime settimane. La lotta per Kiev sarà lunga e cruenta''.

Ucraina, l’esercito russo alle porte di Kherson. Il sindaco: resisteremo 07.33

L'esercito russo è arrivato alle porte della città ucraina di Kherson, nel sud del Paese, a nord della Crimea, ha detto ieri sera il sindaco della città. "Agli ingressi di Kherson, l'esercito russo ha allestito posti di blocco. È difficile dire come si svilupperà la situazione", ha scritto sulla sua pagina Facebook Igor Kolikhaïev, aggiungendo che "Kherson è e rimane ucraina. Kherson resisterà!"

Ucraina, attacco contro base militare: uccisi oltre 70 soldati 07.33

Oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell'attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell'edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. Lo riporta il Guardian.

Ucraina: Kiev, avviata procedura formale per ingresso in Ue 07.26

La candidatura dell'Ucraina all'adesione all'Ue e' stata registrata. Lo ha annunciato il rappresentante ucraino presso l'Unione europea, Vsevolod Chentsov. "La domanda di adesione dell'Ucraina all'Ue firmata dal presidente Zelensky e' stata consegnata al rappresentante permanente della Francia (attuale presidente di turno) presso l'Ue, Philippe Leglise-Costa. La domanda e' registrata. Il processo e' stato avviato", ha twittato Chentsov.

Ucraina: esercito russo inizia l'assalto a Kherson, posti di blocco all'ingresso della città 07.26

Le truppe russe hanno preso d'assalto questa notte Kherson, nell'area meridionale dell'Ucraina, istituendo posti di blocco in tutte le strade di accesso alla citta'. Lo hanno annunciato il sindaco, Igor Kolykhaev, ed il Servizio statale per le comunicazioni speciali ucraino. Secondo testimoni oculari, l'esercito russo sta avanzando dal lato dell'aeroporto attraverso l'autostrada Nikolaev ed il raccordo anulare vicino a una struttura dove sono presenti delle celle frigorifere. "E' difficile dire come si sviluppera' ulteriormente la situazione", ha scritto su Facebook il sindaco di Kherson, assicurando che la citta' sapra' resistere ed esortando la popolazione a mantenere la calma e a non uscire di casa durante il coprifuoco.

Ucraina, lungo 64 km il convoglio militare russo diretto verso Kiev 07.13



Sarebbe lungo 64 chilometri il convoglio di mezzi militari russi diretto verso Kiev. Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian sulla base delle immagini satellitari: la fila di centinaia di tank, artiglieria rimorchiata, mezzi corazzati, veicoli logistici si estende dall'aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di Kiev, al villaggio di Prybirsk, che si trova tra Kiev e Chernobyl. Mezzi di cui è facile ricostruire la provenienza, osserva la Cnn, ricordando che per settimane, prima dell'invasione, la Russia ha accumulato forze in Bielorussia: centinaia di veicoli militari, aerei ed elicotteri sono stati spostati nel paese per partecipare alle esercitazioni congiunte. Ma al termine delle manovre, le forze russe non sono tornate a casa.

Ucraina, ambasciatore all’Onu: “Putin si suicidi come quel tizio a Berlino nel 1945”

Se il presidente russo Vladimir ''Putin vuole suicidarsi, non deve fare ricorso all'arsenale nucleare. Faccia come quel tizio a Berlino in un bunker nel maggio del 1945''. Lo ha detto l'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Sergiy Kyslytsya durante la riunione di emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu e riferendosi ad Adolf Hitler.