Dazi: la Cina pianifica l'aumento degli acquisti di prodotti agricoli Usa

La Cina sta pianificando di accelerare l’acquisto di prodotti agricoli statunitensi per ottemperare all’accordo di fase 1 sul commercio con gli Stati Uniti, dopo l’incontro di ieri, 18 giugno, alle Hawaii tra il top diplomat cinese Yang Jiechi, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, che cita in forma anonima due persone al corrente della situazione, secondo cui la Cina intende riprendere a comprare ogni tipo di prodotti agricoli, dai fagioli di soia, di cui è primo importatore a livello mondiale, al mais e all’etanolo, dopo che gli acquisti erano crollati a causa dell’epidemia di Covid-19. Cina e Usa avevano firmato l’accordo di fase 1 sul commercio a gennaio scorso, pochi giorni prima dello scoppio dell’epidemia di coronavirus. L'intesa prevedeva, per i beni agricoli statunitensi, un aumento dell’acquisto da parte della Cina nel biennio 2020-2021 pari a 32 miliardi di dollari rispetto ai volumi del 2017.