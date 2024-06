Israele, democratici americani lacerati su Netanyahu

Usa, dem divisi sulla guerra a Rafah: il gruppo ebraico IfNotNow li attacca e chiama Netanyahu "criminale di guerra"

Il New York Times riporta un articolo interessante di Annie Karni, che, in merito all'invito da parte del Congresso degli Stati Uniti a Netanyahu a tenere un discorso congiunto, sottotitola: "L'invito bipartisan ha mascherato le divisioni politiche sulla gestione della guerra contro Hamas da parte del primo ministro, compresi i recenti attacchi da lui orchestrati a Rafah".

L’invito, che non fissava una data, è arrivato nel mezzo di profonde divisioni politiche negli Stati Uniti sulla guerra tra Israele e Hamas, che si è intensificata dopo i recenti attacchi israeliani a Rafah. Il presidente Mike Johnson ha insistito per settimane per diffondere l’invito, cercando di abbracciare più da vicino Netanyahu mentre alcuni democratici, in particolare progressisti, lo ripudiano e condannano le sue tattiche di guerra, che hanno causato decine di migliaia di vittime civili a Gaza e un disastro umanitario per i palestinesi.

I repubblicani hanno, inequivocabilmente, sostenuto le politiche di Netanyahu, mentre i democratici, molti dei quali vedono il suo governo di estrema destra come un ostacolo alla pace, sono stati profondamente divisi al riguardo. Venerdì, Biden ha chiesto un cessate il fuoco permanente e ha detto: “È ora che questa guerra finisca”. Il senatore Chuck Schumer di New York, democratico e leader della maggioranza, all'inizio di quest'anno ha chiesto le dimissioni di Netanyahu e nuove elezioni.

In risposta, Netanyahu ha aggredito Schumer in un discorso online, a porte chiuse, ai repubblicani del Senato. Schumer, all’epoca, si era rifiutato di consentire a Netanyahu di fare un discorso simile ai democratici del Senato, sostenendo che non era utile per Israele che il primo ministro si rivolgesse ai legislatori americani con metodo "partigiano".

Ancor prima che l’invito fosse diffuso venerdì pomeriggio, la prospettiva della visita di Netanyahu al Campidoglio aveva diviso i democratici. Il senatore Bernie Sanders del Vermont ha detto che boicotterà un eventuale discorso del primo ministro, e i progressisti della Camera hanno detto che avrebbero pianificato un'azione dimostrativa per manifestare la loro opposizione al governo di Netanyahu e alla sua presenza in Campidoglio.

L'ex presidente Nancy Pelosi aveva detto che il signor Schumer non avrebbe dovuto aggiungere il suo nome all'invito. Ma venerdì, Schumer, insieme al deputato Hakeem Jeffries di New York, leader democratico della Camera, al senatore Mitch McConnell del Kentucky, leader della minoranza e a Johnson, hanno esteso un invito bipartisan a Netanyahu, a parlare immediatamente in una riunione formale congiunta di entrambe le Camere.

“Le sfide esistenziali che affrontiamo, inclusa la crescente partnership tra Iran, Russia e Cina, minacciano la sicurezza, la pace e la prosperità dei nostri paesi e delle persone libere in tutto il mondo”, hanno scritto i quattro leader nella lettera. “Per costruire sulla nostra relazione duratura e per evidenziare la solidarietà dell’America ad Israele, vi invitiamo a condividere la posizione del governo israeliano per difendere la democrazia, combattere il terrorismo e stabilire una pace giusta e duratura nella regione”.

La mancanza di una data era alquanto insolita per un invito rivolto a un leader straniero, chiosa la giornalista. L’ultima volta che Netanyahu si è rivolto al Congresso è stato nel 2015, durante un incontro congiunto più formale, in cui è salito sul podio davanti ai membri della Camera e del Senato per discutere strenuamente contro le politiche del presidente Barack Obama relative a un accordo nucleare con l’Iran. All'epoca, 58 membri del Congresso boicottarono il discorso.

L’ultimo invito fa parte di una campagna durata settimane, che i repubblicani della Camera hanno intrapreso per mettere in luce le divisioni democratiche su Israele, dipingendo al contempo il proprio partito come fedele amico dello Stato ebraico. I gruppi progressisti hanno definito la mossa vergognosa.

In una dichiarazione, Eva Borgwardt, portavoce di IfNotNow, un gruppo ebraico di sinistra che ha protestato contro la guerra, ha detto che tutti e quattro i leader del Congresso “saranno ricordati per sempre come i leader che hanno invitato il criminale di guerra Benjamin Netanyahu a tenere un discorso al Congresso nel mezzo dell’assalto genocida di Israele a Gaza, giorni dopo aver oltrepassato la linea rossa del presidente Biden sull’invasione di Rafah”.