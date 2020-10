Di Maio a Mosca incontra Lavrov e Manturov: "Dialogo politico e investimenti"

La presenza del ministro Luigi Di Maio a Mosca "è la conferma" della volontà italiana di "mantenere aperti i canali di dialogo con la Federazione russa". Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia italiana dopo un incontro con il ministro russo per Commercio e Industria, Denis Manturov, e prima di vedere il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

"L'Italia resta coerente con il suo approccio tradizionale - ha detto durante la conferenza stampa congiunta con Manturov - da un lato non rinuncia a sostenere il diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani e dall'altro a tenere aperti canali dialogo e cooperazione con la Federazione Russa. La mia visita qui ne è una significativa conferma". Nei giorni scorsi, l'Ue ha deciso sanzioni contro i responsabili dell'avvelenamento dell'oppositore russo Alexei Navalny.

"Il piano nazionale degli investimenti russo è molto interessante per imprese italiane". Si è espresso così da Mosca il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il punto stampa con il ministro russo del Commercio e dell'Industria, Denis Manturov. "Vediamo - ha detto - un grande potenziale in settori come le infrastrutture, i trasporti, l'agroalimentare, l'energia, il sostegno alle startup".