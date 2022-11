Covid, Disneyland Shanghai in lockdown, visitatori rinchiusi all'interno

Covid, chiusura immediata a Shanghai Disney, visitatori bloccati. Se all'interno dal 27 ottobre, si devono sottoporre a 3 test in 3 giorni

In lockdown, ma all'interno del “Più felice posto sulla Terra”, come viene chiamata la Disneyland cinese di Shanghai.

Lunedì 31 ottobre, infatti, il Disney Resort di Shanghai ha sospeso all'improvviso le attività, bloccando tutti i visitatori presenti nella struttura e sottoponendoli a test per limitare al massimo la diffusione dei contagi da nuovo Coronavirus.

La misura è stata decisa dopo la segnalazione di 10 casi positivi a Shanghai. Il resort ha dichiarato poco prima di mezzogiorno che avrebbe chiuso con effetto immediato il parco a tema principale e le aree circostanti, compresa la via dello shopping fino a un nuovo avviso per seguire gli standard di contenimento del nuovo coronavirus.

Il governo di Shanghai, tramite WeChat, ha fatto sapere che il parco aveva vietato alle persone di entrare o di uscire e che tutti i visitatori all'interno avrebbero dovuto attendere i risultati dei loro test prima di poter andare via. Inoltre, chiunque avesse visitato il parco dal 27 ottobre avrebbe dovuto sottoporsi al test Covid-19 per tre volte di fila in tre giorni.

La chiusura segna l'ultima interruzione delle attività per il Disney Resort, bloccato per oltre tre mesi durante il lockdown di Shanghai di aprile e maggio scorsi. Il parco è stato chiuso per due giorni anche a novembre del 2021 con oltre 30.000 visitatori all'interno, dopo che le autorità avevano ordinato che tutti fossero testati per il tracciamento dei contatti di focolaio.