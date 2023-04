Documenti militari segreti Usa-Nato sui social. Indizi sulla Russia...

Documenti militari segreti Usa-Nato sui social

Documenti di guerra classificati che descrivono piani segreti degli Stati Uniti e della Nato per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia sono stati pubblicati questa settimana sui social network. Lo riporta il New York Times che cita alti funzionari dell'amministrazione Biden.

Pentagono indaga sulla diffusione social di documenti militari segreti Usa-Nato

Il Pentagono sta indagando per scoprire chi possa esserci dietro la diffusione dei documenti, apparsi su Twitter e su Telegram, piattaforma che ha oltre mezzo miliardo di utenti ed è ampiamente diffusa in Russia.

Documenti militari segreti Usa-Nato sui social "contraffatti da Mosca? L'ipotesi degli analisti militari

Secondo analisti militari - riferisce il New York Times - i documenti sembrano essere stati modificati in alcuni punti rispetto alla loro versione originale; le stime statunitensi dei morti in guerra appaiono sopravvalutate, mentre quelle delle truppe russe cadute risultano sottostimate, circostanza che fa ipotizzare un tentativo di disinformazione orchestrato da Mosca. Le carte originali includono foto di grafici di consegne di armi previste, truppe, battagliani e piani militari. La loro diffusione - secondo il Nyt - rappresenta un serio danno all'intelligence statunitense.