Donald Trump choc: "Voci su un mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese"

Trump prevede il suo arresto martedì e mobilita sostenitori

L'ex presidente Usa Donald Trump esorta i suoi sostenitori a "riprendersi il Paese" parlando dell'annuncio di un suo imminente arresto e sul suo social Truth scrive: "Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese".

Usa: Trump riappare su Facebook, 'Sono tornato!' e il social si infiamma

Poche ore dopo la riapertura del suo account YouTube l'ex presidente Donald Trump è tornato anche su Facebook con un semplice 'Sono tornato!" - accompagnato da un breve video della campagna elettorale del 2020 - che ha scatenato la reazione degli utenti social. Seguito da 34 milioni di follower, Trump ha raccolto in poche ore quasi 60 mila like e quasi 15 mila commenti, per la maggior parte entusiasti ma in parte anche molto critici.

Usa: anche YouTube ripristina canale Trump congelato dopo assalto al Congresso

Oltre a Twitter e Facebook, anche YouTube ripristina il canale di Donald Trump che era stato congelato dopo l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021. "Abbiamo valutato attentamente la continuazione del rischio di una violenza nel mondo reale, e la possibilità per gli elettori di ricevere messaggi dai principali candidati nazionali in vista delle elezioni", si legge in un comunicato che il sito di video sharing ha pubblicato su Twitter, riferendosi al fatto che Trump si è nuovamente candidato alla Casa Bianca.

Leggi anche