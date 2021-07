Elezioni Bulgaria, Trifonov leggermente in vantaggio su Borisov

Secondo gli ultimi exit poll delle elezioni legislative in Bulgaria, il partito 'C'e' un popolo come questo' (Itn) del popolare anchorman e cantante Stanislav Trifonov supererebbe, seppur di poco, il partito Gerb del conservatore gia' tre volte premier, Boyko Borisov. I primi exit poll davano invece un testa a testa con Gerb leggermente in vantaggio di un punto percentuale, al 23%. Ad aver eroso la fiducia in Gerb e nel suo leader Borisov - al potere quasi ininterrottamente da quasi un decennio - ci sono accuse di autoritarismo e soprattutto una serie di casi di corruzione in tutte le istituzioni venuti alle luce nell'estate 2020. Questi scandali hanno provocato proteste popolari su vasta scala contro il governo, accusato di proteggere gli oligarchi. Per l'istituto di sondaggi Gallup International Itn avrebbe il 23,2% dei voti e Gerb il 22,9%. Secondo Alpha Research, Itn sarebbe invece al primo posto con il 23,9% e Gerb al secondo con il 23,5%. Nelle elezioni del 4 aprile Gerb aveva ottenuto il 26%.