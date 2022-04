Elezioni Francia, testa a testa Macron-Le Pen. Flop del presidente

Elezioni Francia, primi exit poll dei media belgi



Emmanuel Macron e Marine Le Pen sarebbero testa a testa al primo turno delle elezioni presidenziali francesi con il 24% dei voti ciascuno, secondo un primo sondaggio effettuato all'uscita dai seggi e diffuso dalla Libre Belgique. Terzo Jean-Luc Mélenchon con il 19%. I primi exit polli francesi saranno diffusi solo a chiusura delle urne, alle 20.

Secondo quanto riportato dai media belgi, il candidato de 'La France Insoumise', Jean-Luc Mélenchon, avrebbe ottenuto più voti, superando il 50%, nel primo turno delle presidenziali francesi a Martinica e Guadalupa.



Il tasso di astensione finale dei francesi alle urne potrebbe aggirarsi in questo primo turno dlele presidenziali intorno al 26,5%. E' la previsione di Elabe e l'Express per Sfr pubblicata da BmfTv. Nel 2017 il tasso di astensione finale era stato del 22,23%. Qualora confermato sarebbe la non partecipazione piu' alta dal 2002 quando il tasso di astensione era stato del 28,4%. Secondo un altro sondaggio pubblicato da Le Figaro di Ifop-Fiducial, il tasso di astensione potrebbe aggirarsi intonro al 24%. Ugualmente si tratterebbe del livello piu' alto dal 28,4% del 2002.



I CANDIDATI AL PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCESI