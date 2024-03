Elezioni in Russia, exit poll: Putin rieletto con 87% dei voti

Il presidente russo ha vinto le presidenziali con l'87,8% dei voti. E' quanto emerge dai primi exit poll una volta chiuse le urne elettorali. Al secondo posto c’è Nikolaj Kharitonov, esponente del Partito comunista, con il 4,6 per cento, seguito da Vladislav Davankov, rappresentante del partito di orientamento comunitario e progressista Nuova Gente, con il 4,2 per cento. Ultimo il leader del Partito liberaldemocratico, Leonid Slutskyj, al 3 per cento.