Elezioni Romania 2020, sfida per il parlamento: centrodestra favorito

Seggi aperti dalle 7 (le 6 in Italia) in Romania per le legislative, un voto cruciale per il Partito nazionale liberale (Pnl), al potere dal 2019, che cerca la riconferma ma viene criticato per la sua gestione della pandemia, in un contesto economico sempre piu' precario.

I liberali del premier in carica Ludovic Orban e del presidente Klaus Iohannis, avvantaggiati dalla vittoria alle elezioni locali dello scorso settembre, puntano al rafforzamento del proprio potere. Durante la campagna elettorale hanno moltiplicato le promesse di investimenti, in primis nel settore sanitario. I risultati di uno degli ultimi sondaggi danno al 28% il Pnl, contro il 23% del Partito socialdemocratico (Psd), indebolito dagli scandali di corruzione. Le rilevazioni attribuiscono un consenso al di sopra del 15% per l'alleanza di centrodestra Usr-Plus.