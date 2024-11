Elezioni Usa 2024, come si vota, quando avremo i risultati. La guida

La Guida alle elezioni Usa

Dalla sua fondazione negli Stati Uniti il mandato del Presidente dura 4 anni e la sua elezione avviene il primo martedì di novembre. Il sistema elettorale è particolare, legato ai cosiddetti "Grandi Elettori" e non conta il numero complessivo di voti e nemmeno quello degli stati dove si vince.

Il sistema elettorale Usa

Gli Stati Uniti sono divisi in Stati (50) e ciascuno ha un numero di Grandi Elettori, basato sulla sua rappresentanza al Congresso, cioé numero di senatori più il numero di rappresentanti. In totale sono 538 i Grandi Elettori, cifra che unisce i 435 rappresentanti della Camera, i 100 del Senato e i 3 in rappresentanza della capitale, Washington DC.

Lo stato con più grandi elettori è la California (54), diversi quelli che ne hanno 3, il numero più basso.

Quando gli elettori votano scelgono quindi i Grandi Elettori, che poi voteranno il candidato presidente che ha vinto il voto popolare nello Stato di cui sono rappresentanti. Il candidato che riceve almeno 270 voti dei Grandi Elettori vince le elezioni.

Questo significa che un candidato può avere un maggio numero di voti o di stati ma perdere le elezioni. Come capitò ad esempio ad Hillary Clinton nel 2016.

Gli Stati "Chiave"

Negli ultimi decenni la sorte delle elezioni è stata decisa dal risultato di alcuni stati in bilico tra repubblicani e democratici, i cosiddetti "Swing States": Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, North Carolina, Georgia e Arizona.

La data del voto

Il Congresso ha stabilito nel 1845 che si voti sempre il primo martedì del mese di novembre. Una scelta del mese legata alle radici storico agricole degli Stati Uniti - a novembre si era concluso il raccolto e le strade non erano ancora bloccate dalla neve - e una scelta del giorno particolare. No la domenica, dedicata alla Chiesa ed escluso il lunedì dato che molti degli elettori che vivevano nelle zone più remote non sarebbero riusciti a raggiungere i centri dove si votava.

Chi può candidarsi alla Presidenza Usa

Secondo la Costituzione i requisiti per diventare presidente sono tre: un'età superiore ai 35 anni, essere nati negli Stati Uniti e risiedervi da almeno 14 anni.

I risultati

L’orario di chiusura dei seggi si differenzia nei 50 Stati perché gli Usa hanno 6 fusi orari diversi dalla costa Est sull’Atlantico alle Hawaii nel Pacifico. I primi a chiudere alla mezzanotte (ora italiana) saranno Indiana e Kentucky, a seguire all’1 di notte chiuderanno Florida, Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia. Alle 2, tra gli altri, arriverà la chiusura, e le prime proiezioni, di altri due Stati in bilico, Pennsylvania e del Michigan. L’ultimo Stato a chiudere i seggi sarà l’Alaska alle 6 di mercoledì 6 novembre ora italiana.

A quel punto potremmo già avere dei dati quasi definitivi sul risultato anche se spesso la storia ci ha mostrato ricorsi che hanno tenuto bloccata per settimane la vita democratica Usa.