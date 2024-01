Elezioni Usa, dietrofront per Jp Morgan: "Trump aveva ragione su tante cose"

Elezioni Usa, dietrofront per il dem Jp Morgan: "Trump aveva ragione su tante cose"

La sorprendente vittoria che l'ex presidente statunitense Donald Trump ha riportato nelle primarie in Iowa ha lasciato tutti di stucco. I sondaggi lo davano in vantaggio, ma era tallonato a pochi punti di distanza da Ron De Santis e Nikki Haley, giovani candidati repubblicani che piacciono molto alla gente che piace. Invece, il conto si è concluso con Trump che ha doppiato gli avversari, registrando un vantaggio di oltre 30 punti.

A sorprendere, però, anche l'atteggiamento di molti banchieri, che hanno in fretta e furia "riconvertito" il proprio cuore al trumpismo. Uno tra tutti? Jamie Dimon, da quasi vent'anni guida Jp Morgan, la banca d'affari dei governi, nel senso che è uno degli istituti più attivi nel costruire operazioni finanziarie per gli Stati. Da sempre il cuore di Dimon batte più a sinistra che a destra. Infatti, è tra i finanziatori del Partito democratico e ai tempi della presidenza di Barack Obama si era parlato di lui come possibile segretario al Tesoro. Tutto ciò non ha però impedito al numero uno di Jp Morgan di dire l'altroieri a Davos le seguenti cose. Primo. Gli osservatori e gli opinionisti farebbero bene a evitare di considerare dei sempliciotti coloro che ripetono lo slogan di Trump (Maga, make american Great Again, facciamo l'America di nuovo grande).

Secondo: Trump aveva ragione riguardo alla Nato, aveva ragione riguardo all'immigrazione. Aveva ragione riguardo alla Cina. Non mi piace come ha parlato del Messico, ma non aveva torto su tali domande cruciali. Ha fatto crescere l'economia abbastanza bene e la sua riforma fiscale ha funzionato. Terzo: è per ciò che ho appena elencato che le persone votano per lui e penso che i democratici dovrebbero essere un po' più rispettosi nei confronti dell'elettorato di Trump. Quarto: penso che i discorsi negativi su chi segue gli slogan di Trump danneggeranno l'elettorato di Biden.