Elezioni Usa, fra Biden e Trump spunta "Mister Common Sense" Youngkin

Chi è Glen Youngkin, il nome nuovo per le elezioni Usa 2024

Joe Biden contro Donald Trump. Sembra pressoché a tutti scontato che le elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti saranno un'invecchiata riedizione dello scontro del 2020. Eppure, c'è forse un nome che potrebbe cambiare l'equazione e diventare una variabile impazzita in una sceneggiatura che sembra altrimenti già scritta. Si tratta di Glen Youngkin. Il governatore repubblicano della Virginia potrebbe essere il nome giusto non solo e non tanto per battere Trump alle primarie, ma anche e soprattutto per battere Biden alle elezioni vere e proprie.

In autunno si vota per le legislative in Virginia e i democratici temono che, in caso di successo quest'autunno, Youngkin continuerà a rafforzare il suo profilo nazionale, a rendere lo Stato ancora più competitivo a livello presidenziale e forse a lanciarsi lui stesso nella corsa alla Casa Bianca nel 2024. I repubblicani ribattono che Youngkin è concentrato esclusivamente sulla vittoria dell'Assemblea generale a novembre e sulla correzione della traiettoria politica dello Stato dopo anni di governo democratico.

Youngkin e il suo team hanno strategicamente evitato l'argomento del suo futuro politico, senza escludere la possibilità che possa lanciarsi nella corsa alla presidenza in una fase avanzata. Anche perché in molti pensano sia quasi una follia per lui non tentare la scalata alla Casa Bianca. È l'efficienza di Youngkin a preoccupare maggiormente i Democratici. Credono che userà la maggioranza del GOP per introdurre un pacchetto legislativo conservatore che potrebbe includere la riduzione dell'aborto e dei diritti di voto.

Da McKinsey alla Virginia. Fino alla... Casa Bianca?

Ma chi è esattamente Youngkin? Come Trump, è un imprenditore. Originario del New Jersey ed educato alla Rice University e alla Harvard Business School, ha lavorato per la società di consulenza McKinsey & Company per molti anni, diventando in seguito un alto dirigente di The Carlyle Group, una rinomata società di private equity.