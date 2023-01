Elon Musk lancia Tesla in Indonesia. Nel mirino risorse minerali e nichel

Tesla pronta ad aprire una serie di fabbriche in Indonesia

Indonesia. E, soprattutto, nichel. Ecco le due parole che contraddistinguono i nuovi progetti di Elon Musk. Il patron di Twitter e di Tesla si è messo in testa di lanciare un nuovo faraonico progetto nel Sud-Est asiatico legato alle auto elettriche. Un modo anche per diversificare la presenza asiatica rispetto alla Cina, dove di recente la creatura di Musk ha avuto qualche difficoltà tra rallentamento della domanda, abbassamento dei prezzi e mancato raggiungimento dei target di vendita.

Tesla è infatti vicina a siglare un accordo preliminare per la creazione di una fabbrica in Indonesia, secondo Bloomberg. L'impianto produrrebbe fino a 1 milione di auto all'anno, in linea con l'ambizione di Tesla di far raggiungere tale capacità a tutti i suoi stabilimenti a livello globale. Il progetto però è ancora più ampio: le discussioni includono piani per la realizzazione di più impianti nel paese, con funzioni diverse nella produzione e nella catena di fornitura, ha detto una delle persone.

Il negoziato in stato avanzato è stato confermato anche dal governo indonesiano: il ministro degli Investimenti Bahlil Lahadalia ha dichiarato che i colloqui con Tesla sono condotti dal ministero di coordinamento per gli affari marittimi e gli investimenti. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. L'Indonesia corteggia da tempo Tesla e l'anno scorso ha siglato un accordo di fornitura di nichel per 5 miliardi di dollari con la casa automobilistica.

Il tutto poco dopo che era andato in scena un incontro ad alto livello tra Musk e direttamente il presidente indonesiano Joko Widodo, che cerca di attrarre investimenti internazionali anche nell'ottica di sviluppare il suo colossale progetto di una nuova capitale a Nusuntara, lontano da Giacarta. Lo stesso Widodo ha dichiarato che il Paese vuole che Tesla produca auto elettriche in Indonesia, non solo batterie, ed è disposto a prendersi il tempo necessario per convincere Musk a vedere l'Indonesia come qualcosa di più di un semplice fornitore di risorse chiave.