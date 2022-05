Nato, no di Erdogan a Svezia e Finlandia. Biden: "Hanno diritto di scegliere"

Guerra in Ucraina, veto della Turchia sull'ingresso di Finlandia e Svezia. Lavrov, l'Ue e' diventato attore "aggressivo e bellicoso" su scia Nato



Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia "non è favorevole" all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. In quanto membro dell'Alleanza atlantica, Ankara potrebbe porre il veto all'ingresso dei due paesi. "Stiamo seguendo attentamente gli sviluppi riguardanti Svezia e Finlandia, ma non siamo di parere favorevole", ha detto Erdogan ai giornalisti.

Il capo del pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della difesa russo Sergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina e messo in evidenza l'importanza di preservare canali di comunicazione. Lo afferma il Pentagono. Si tratta della prima chiamata dall'inizio della guerra in Ucraina.

Il presidente americano, Joe Biden, ha affermato che Svezia e Finlandia hanno il "diritto di scegliere il proprio futuro" per quanto riguarda un ingresso nella Nato. In colloqui telefonici con la premier svedese, Magdalena Andersson, e con il presidente finlandese, Sauli Niinisto, Biden ha inoltre assicurato il suo sostegno a una politica di "porte aperte" della Nato. Cosi' si legge in una nota della Casa Bianca.

Ucraina: Scholz esorta Putin, cessate il fuoco "quanto prima" - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha esortato il presidente russo, Vladimir Putin, a un cessate il fuoco "quanto prima" in Ucraina, respingendo le accuse del leader del Cremlino sulla "diffusione del nazismo" nel Paese. Il cancelliere tedesco, si legge nel comunicato da Berlino al termine dei 75 minuti di colloquio tra i due leader, ha anche ricordato al presidente russo la "responsabilita' speciale" di Mosca per l'approvvigionamento alimentare mondiale, "particolarmente sotto pressione a causa della guerra" in Ucraina.

Putin ha detto a Scholz che Ucraina blocca i negoziati di pace - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, con cui ha avuto una conversazione telefonica, che l'Ucraina blocca i negoziati di pace. Lo riferisce il Cremlino. Putin ha anche ribadito che i civili bloccati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol sono tenuti in ostaggio dalle forze ucraine.

Ucraina: Lavrov, l'Ue e' diventato attore "aggressivo e bellicoso" su scia Nato - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Unione europea di essersi trasformata in un attore "aggressivo e bellicoso" sulla scia della Nato con il conflitto in Ucraina. "L'Ue si e' evoluta da una piattaforma economica costruttiva, cosi' come e' stata creata, a un attore aggressivo e bellicoso che mostra gia' le sue ambizioni ben oltre il continente europeo", ha affermato Sergei Lavrov durante una conferenza stampa da Dushanbe, in Tagikistan. Pertanto "il desiderio di Kiev di diventare membro dell'Unione europea non e' insignificante". Lavrov ha accusato gli europei di correre "esattamente sulla strada gia' tracciata dalla Nato e ne diventera' una appendice".