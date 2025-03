L'Europa, le guerre e il piano dei tre giorni

Europa, un coacervo di norme idiote mentre il mondo ci riserva solo sonori schiaffoni

Se non fosse un momento drammatico, potremmo serenamente dire che stiamo vivendo un'epoca grottesca. Da una parte gli americani - un tempo nostri amici incondizionati - che definiscono l'Europa come "parassita", con buona pace del bon-ton e delle norme basilari della democrazia.

Dall'altra c'è un Vecchio Continente che si sta impegnando come non mai per mostrare tutte le sue contraddizioni. Perché già sembra impossibile trovare una voce unitaria in materia di difesa, debito comune, sicurezza, infrastrutture, mercato dei capitali e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto, anche nelle questioni più semplici si riesce sempre a dare il peggio.

Questa mattina, infatti, la Commissaria alla gestione delle crisi, Hadja Lahbib, insieme all'omologa agli Affari Sociali, Roxana Minzatu, ha presentato un documento dal titolo di una vaghezza da oscar: "Strategia di preparazione dell'Unione".

Trattasi di un papello che dovrebbe spiegare ai cittadini europei come comportarsi in caso gli eventi (quali? Non si sa) dovessero precipitare. Un prontuario per sopravvivere alla madre di tutte le crisi, qualsiasi essa sia, climatica, bellica, sanitaria. E attenzione perché qui viene il bello: dopo un'introduzione vaga sulla necessità di prepararsi a possibili aggressioni anche militari. Poi, la frase che condanna Monsieur de Lapalisse a diventare una sorta di ermetico: durante le crisi è fondamentale resistere alle prime 72 ore (ma no? E chi l'avrebbe mai detto?).

Da qui all'esilarante il passo è breve. Si appronta una lista di luoghi sicuri e rifugi, ma anche di atteggiamenti da adottare. E si rispolvera la mitologica Razione K che dovrebbe permetterci di non morire di fame mentre una crisi climatica o una bomba nucleare si abbatte su di noi. Già che c'erano, le due commissarie potevano anche ventilare l'ipotesi dell'avvento di Godzilla o del ritorno dei dinosauri.

Tanto, ridicolo per ridicolo... La stessa Lahbib, accortasi della buffonata prodotta, ha cercato di buttarla in caciara creando un video in cui mostra che cosa c'è dentro la sua borsa, tra fiammiferi, torce, occhiali. Il tutto ridendo fragorosamente, a mostrare una volta di più che non è una cosa seria. Ma la tragedia, quella vera, è che l'Europa sia questa cosa qua: un coacervo di norme idiote, scritte per riempire pagine, mentre fuori dai nostri confini il mondo ci riserva solo sonori schiaffoni. Il presidente arancione dall'altra parte dell'Atlantico ha modi indegni ed esprime concetti riprovevoli. Ma ha capito rapidamente che il ventre molle del mondo è qui, tra Bruxelles e Strasburgo.

E non ha alcuna intenzione di mollare la presa finché non avrà raggiunto il suo obiettivo di riportare l'Europa a un ruolo poco più che ancillare, cavalier servente degli Stati Uniti cui deve la libertà, l'energia e pure la tecnologia. Ma noi, nel frattempo, invece che pensare alle cose serie, ci dedichiamo al piano per sopravvivere (per tre giorni) alle catastrofi. A posto così.