Finlandia, dopo la politica frana il matrimonio. La premier pronta al divorzio

Finlandia, la premier uscente Sanna Marin divorzia dal marito dopo 19 anni insieme

La prima ministra finlandese, Sanna Marin, ha annunciato il divorzio dal marito, Markus Raikkonen, sposato in piena pandemia nel 2020: "Siamo grati per i 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia. Rimarremo migliori amici" hanno dichiarato entrambi sui loro profili Instagram. "Abbiamo vissuto la nostra giovinezza insieme, siamo entrati nell'età adulta insieme e siamo diventati genitori (5 anni fa, ndr) della nostra cara figlia insieme", si legge sull'account della prima ministra.





"L'ormai ex coppia ha scelto di pubblicare una foto insieme, sorridente, sulla quale compare una scritta, la stessa per entrambi. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione".

La 37enne Marin, sconfitta nelle elezioni dello scorso mese, diventò nel 2019 all'età di 33 anni la premier più giovane del mondo alla guida di una coalizione di centrosinistra con 5 donne leader di partito, di cui 4 sotto i 35 anni. Sotto il suo mandato ha portato la Finlandia alla storica adesione alla Nato, ma non le è bastato per farsi rieleggere.