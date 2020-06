Usa, nuovo video choc: a marzo altro afroamericano soffocato dagli agenti

Nel giorno della grande marcia di protesta in memoria di George Floyd attesa oggi nella capitale Usa, irrompe la storia di Manuel Ellis, afroamericano di 33 anni, morto il 3 marzo a Tacoma, nello stato di Washington, dopo essere stato immobilizzato dalla polizia, mentre continuava a dire "non respiro", esattamente come Floyd. Anche in questo caso c'e' un video. Lo ha girato il 3 marzo una donna, che urla: "Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela". Ellis era stato scaraventato a terra dagli agenti, che poi hanno infierito su di lui, nonostante fosse stato immobilizzato. L'uomo e' morto pochi minuti dopo. Secondo la polizia, era stato l'afroamericano ad aggredire gli agenti, secondo la donna, no. Il video e' limitato alla scena dell'arresto. La novita', raccontata dal New York Times, e' il risultato dell'autopsia: i medici hanno stabilito che si tratta di un caso di omicidio.

Ellis e' morto per asfissia, "privazione di ossigeno dovuta a restrizione fisica". Rispetto alla vittima di Minneapolis, l'afroamericano di Tacoma era cardiopatico ma il nuovo caso infiammera' il secondo weekend di protesta, che vedra' oggi a Washington la piu' grande marcia contro il razzismo. La strada che porta alla Casa Bianca e' stata dipinta con la scritta, a caratteri giganteschi, "Black Lives Matter", le vite dei neri contano. La sindaca, Muriel Bowser, ha fatto intitolare "Black Lives Matter Place" una porzione della 16th Street, che porta a Lafayette Square, vicino alla residenza presidenziale. Sono attesi 200 mila manifestanti, meno, secondo il capo della polizia di Washington, Peter Newsham, rispetto al milione che partecipo' alla marcia delle donne nel 2017. Quello che conta e' come la manifestazione si sviluppera'. Per ridurre il rischio scontri, i soldati della Guardia nazionale saranno disarmati. Negli ultimi due giorni non ci sono stati arresti durante le proteste che hanno animato le strade di Washington davanti alla Casa Bianca. La sindaca ha tolto il coprifuoco, spiegando che decidera' se confermare la decisione in base a come andra' la marcia di oggi.