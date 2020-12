Francia 2022, nipote della Le Pen incontra uomo di Macron: inciuci in vista...

Il nonno di Marion Maréchal, 31 anni, bella ex deputata all’Assemblea nazionale, è il vecchio "fascistone", Jean-Marie Le Pen, 92 anni, e sua zia è Marine Le Pen, 52 anni, presidente del Rassemblement National, che sfiderà, alle elezioni presidenziali del 2022, Emmanuel Macron, 43 anni, che la sconfisse, nel 2017. Marion, nel maggio 2018, ha scelto di essere chiamata solo con il proprio cognome, Maréchal.

Qualche giorno fa, in una brasserie del centro di Parigi, che era frequentata da Mitterrand, Marion Maréchal, ha incontrato uno dei consiglieri di Emmanuel Macron, Bruno Roger-Petit. Ha spiegato la nipote di Marine Le Pen: “Ho accettato: non rifiuto mai di discutere, per principio. Soprattutto, ero abbastanza curiosa di conoscere colui, che si divertiva a trattarmi come una nazista, ogni due settimane, quando ero deputata".

Dal canto suo, Roger-Petit ha affermato di aver conversato con Marion-Marechal "a titolo personale", per conoscere la sua opinione. "Ho dovuto constatare che eravamo in disaccordo", ha concluso il consigliere del presidente Macron. Solo un incontro informale tra la giovane esponente della destra francese e un fedelissimo dell’inquilino dell’Eliseo? Non la pensa così il segretario del Ps, l’ex partito di Macron, Olivier Faure.

L’obiettivo della cena e di analoghi incontri tra la «Macronie », i seguaci del Presidente, e l’estrema destra sarebbe quello di indebolire i partiti tradizionali, di destra e sinistra, per rafforzare la candidatura del Capo dello Stato, in vista delle elezioni del 2022.

E Astrid Panosyan, tesoriera de “La République en Marche”, il movimento del Presidente, ha bocciato l’incontro, avvertendo il consigliere di Macron: “Ci sono delle persone che non si incontrano a titolo personale. Si combattono, politicamente, a titolo collettivo. Marion Maréchal, e tutta la sua cricca, chiaramente, ne fanno parte”.