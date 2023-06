Francia a corto di farmaci, Macron corre ai ripari: pronto il piano

Francia senza farmaci, Macron presenta il piano d'indipendenza farmacologica

La Francia è a corto di farmaci. Sulla scia della pandemia di Covid-19, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il ritorno in patria della produzione in tutto di 50 medicinali le cui riserve sono 'critiche', con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza farmacologica della Francia. Il piano governativo è stato presentato dal titolare dell'Eliseo durante una sua visita nella regione dell'Ardeche (Sud), sul sito del laboratorio farmaceutico Aguettant.

Macron ha annunciato che una cinquantina di farmaci ritenuti "critici" vedranno le loro linee di produzione "assolutamente rimpatriate" in Francia nei prossimi anni. Per 25 prodotti la delocalizzazione sarà addirittura effettiva, o comunque la produzione sarà "aumentata sensibilmente sul territorio nazionale", "già nelle prossime settimane", ha dichiarato il capo dello Stato.

Tra questi, ha citato la morfina, l'amoxicillina pediatrica e sei farmaci antitumorali. Questi prossimi trasferimenti copriranno l'intera catena di produzione, compreso "molto spesso il principio attivo", ha assicurato Macron.