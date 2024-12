Francia, il neo premier Bayrou è già nella bufera: 12mila € per un volo di 52 minuti

Francia, Bayrou è già nel mirino della popolazione: spreco di denaro pubblico

Parte male il quarto governo francese del 2024, il neo nominato premier François Bayrou è già finito nel mirino della critica prima ancora della formazione della sua squadra per affrontare la grave crisi politica ed economica che sta attraversando il Paese. Non è piaciuta la sua mossa, nel tardo pomeriggio di lunedì, infatti, - riporta Il Fatto Quotidiano - Bayrou è partito dall'aeroporto parigino di Villacoublay con un jet della presidenza, un Falcon 7X, per raggiungere Pau, la città sui Pirenei di cui è sindaco dal 2014, per non perdere il Consiglio comunale. Un volo di 52 minuti, sottolinea la stampa francese, il cui costo, andata e ritorno, si aggira intorno ai 12 mila euro (più spese collaterali per la sicurezza).

Ad aggravare la situazione per Bayrou è stata la terribile tragedia in corso a Mayotte, territorio d’oltremare francese nell’Oceano Indiano, la situazione è gravissima e l'accusa è di aver ignorato l'emergenza per recarsi a Pau. Mayotte è devastato dalla violenza del ciclone tropicale Chido. Per il momento si contano 22 morti e più di 1.300 feriti, ma il bilancio è provvisorio. Si temono di fatto centinaia di morti, sepolti sotto le macerie delle case e delle baracche di un'immensa bidonville, che ospitava fino a 100 mila persone.

Sul posto - prosegue Il Fatto - manca tutto, acqua, cibo, elettricità. Bayrou ha inviato sull’isola il suo ministro dell’Interno (dimissionario), Bruno Retailleau, mentre appunto lui preferiva recarsi a Pau. Viene accusato di essere "disconnesso" dalla realtà e di aver commesso un "grave errore politico". Parte decisamente in salita il suo tentativo di formare un nuovo governo per la Francia, stabile e duraturo. il presidente Macron si gioca tutto, in caso di ennesimo fallimento a rischiare questa volta sarebbe lui.