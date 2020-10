La premiere dame francese, Brigitte Macron, è in auto-isolamento per sette giorni per essere entrata in contatto con un caso di Covid-19. La signora Macron non ha alcun sintomo, spiegano dall'entourage dell'Eliseo, ma non parteciperà all'omaggio all'insegnante decapitato in programma per mercoledì alla Sorbona.