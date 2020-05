Francia: genocidio Ruanda, arrestato super latitante Kabuga

Felicien Kabuga, accusato di essere uno dei 'finanziatori' del genocidio in Ruanda, e' stato arrestato vicino Parigi. Lo ha annunciato la procura francese. Uno dei latitanti piu' ricercati al mondo, segnalato come codice rosso presso l'Interpol, Kabuga deve rispondere di "genocidio, complicita', incitamento e cospirazione a commettere genocidio, crimini contro l'umanita'". Per il procuratore capo dell'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals dell'Onu, Serge Brammertz, il suo arresto ricorda che "i responsabili per genocidio possono essere portati di fronte alla giustizia, anche 26 anni dopo i loro crimini". In Ruanda nel 1994 in pochi mesi furono massacrate fino a un milione di persone, in stragrande maggioranza tutsi insieme a hutu moderati.