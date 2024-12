Francia, la caduta del governo Barnier non basta: ora Le Pen vuole le dimissioni di Macron. Il piano

Francia, il piano di Le Pen per far crollare Macron. Barnier non è l'unico obiettivo

Ormai non ci sono più dubbi, dopo soli tre mesi il governo Barnier in Francia è già giunto al capolinea. Ieri Marine Le Pen, leader del Rassemblement national, ha deciso e ha comunicato ufficialmente la sua scelta che avrà conseguenze pesanti soprattutto sul fronte economico, visto che per finanziare il proprio debito la Francia ormai prende soldi in prestito a un tasso comparabile a quello della Grecia. "Presenteremo la nostra mozione di sfiducia contro il governo, e voteremo quella presentata da chiunque altro". Con queste parole, pronunciate ieri pomeriggio intorno alle 16 e 30 all’Assemblea nazionale, Marine Le Pen - riporta Il Corriere della Sera - ha sancito la fine molto probabile del governo francese.

Entro 48 ore le mozioni del Rassemblement national e della coalizione di sinistra saranno messe ai voti, e con ogni probabilità saranno approvate dalla maggioranza dell’Assemblea nazionale. "Tutte le manovre per salvare il governo Barnier sono fallite. Cadrà. E Macron, unico responsabile della crisi finanziaria e politica, deve andarsene per ridare la parola ai francesi", dice il leader della France insoumise, Jean-Luc Melenchon. Marine Le Pen - prosegue Il Corriere - invoca la difesa degli umili, ma nella improvvisa accelerazione della crisi gioca anche un altro elemento: nel processo che la vede imputata per l’affare degli assistenti parlamentari, la procura di Parigi ha chiesto per lei cinque anni di carcere e di ineleggibilità. La sentenza è attesa per il 31 marzo: se la corte dovesse accogliere le richieste dei magistrati, Marine Le Pen non potrebbe partecipare alle presidenziali del 2027. Meglio allora fare saltare il tavolo, e subito.

La Francia appare ingovernabile tanto che molti, a destra, sinistra e ormai anche al centro, chiedono che a farsi da parte sia proprio lui, il presidente della Repubblica. Il vero obiettivo della mossa di Marine Le Pen: cada Barnier, e con lui anche Macron. E allora, come unico modo per sbloccare la situazione, ecco l’ipotesi delle dimissioni di Macron. Lui lo ha sempre escluso, ma la situazione è senza precedenti.