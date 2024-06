Francia, Le Pen e post-gollisti, Bolloré regista. I suoi media pro destra

Bolloré utilizza le sinergie e la cassa di risonanza dei suoi canali televisivi, radiofonici e giornalistici per imporre temi e ritmi della campagna legislativa che si è aperta in Francia

Clamorosa rivelazione dell'autorevole quotidiano francese Le Monde: il colosso di Vincent Bolloré ha messo tutti i suoi media al servizio di un'alleanza tra il Rassemblement National di Marine Le Pen e Les Républicains (LR), ovvero il centrodestra conservatore post-gollista. Da CNews a JDD, da Paris Match a Europe 1, da una settimana, dopo le Europee del 9 giugno, Bolloré utilizza le sinergie e la cassa di risonanza dei suoi canali televisivi, radiofonici e giornalistici per imporre temi e ritmi della campagna legislativa che si è aperta in Francia.

Il 10 giugno, ha rivelato Le Monde, il magnate dei media ha ricevuto la visita del capo della LR, nella sua casa di Boulevard de Montmorency, per orchestrare la sua manifestazione davanti alla sede di RN. Vincent Bolloré ed Eric Ciotti hanno pranzato spesso insieme. Ma l'industriale bretone si è affermato, negli Stati Uniti, come una figura simile al capo di Fox News, Roger Ailes, che nel 2016 portò sulla scena la candidatura di Donald Trump e lo consigliò per i suoi dibattiti televisivi. Per radunare il partito di estrema destra, Eric Ciotti ha chiesto la benedizione di Bolloré e non quella dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, che non è stato nemmeno avvertito.

Le Monde ricorda che da tempo il proprietario di CNews, Paris Match, Europe 1 e Le Journal du Dimanche immagina e lavora a una "unione delle destre", che si esprimerebbe proprio con l'alleanza fra LR e RN. Tempo fa, lo stesso Ciotti dichiarò di condividere con l'imprenditore la preoccupazione "per la preservazione dell'identità francese". Ogni estate i due si incontrano nel sud della Francia e spesso sono visti a pranzo insieme nella capitale, ricorda il quotidiano; alle elezioni presidenziali che hanno riportato Macron all'Eliseo per il suo secondo attuale mandato, nel 2022, entrambi avrebbero sostenuto Eric Zemmour se fosse arrivato al secondo turno (ma ottenne solo il 7% al primo). Ora la svolta di destra orchestrata da Bolloré.