Francia, Le Pen sotto indagine della Procura: "Finanziamenti illeciti nel '22"

Francia, Le Pen sotto indagine della Procura: "Finanziamenti illeciti nella campagna del 2022"

La procura di Parigi ha aperto un'indagine giudiziaria sul sospetto di finanziamento illecito della campagna di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022. Lo ha appreso BFMTV da fonti attendibili. Il partito di Jordan Bardella è nel mirino della Procura di Parigi, ha appreso BFMTV da fonti confermate. L'indagine giudiziaria sul sospetto di finanziamento illecito della campagna di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022 è stata decisa dopo un rapporto dello scorso aprile della Commissione nazionale per i conti delle campagne elettorali e il finanziamento politico (CNCCFP), aggiunge la tv francese.

BFMTV ricorda che durante ogni elezione, ai candidati è vietato superare un limite di spesa stabilito dalla legge. Con le fatture giustificative, il Comitato di controllo esamina quindi i conti elettorali di ciascun candidato per vedere se è rimasto nei limiti. Se i candidati hanno rispettato le regole stabilite, lo Stato rimborsa loro una parte delle spese elettorali. Ma se i candidati non rispettano le regole, il CNCCFP può “riformare” il loro conto elettorale, ridurre il rimborso concesso dallo Stato e, se necessario, intraprendere azioni legali per indagare. È su questa base che il CNCCFP ha presentato alla Procura di Parigi un rapporto, ai sensi dell'articolo 40, sul resoconto elettorale di Marine Le Pen durante le elezioni presidenziali del 2022, aggiunge l'emittente. Secondo le informazioni dell'Agi, Marine Le Pen non è l’unica candidata alle elezioni presidenziali del 2022 ad essere stata oggetto di un rapporto del CNCCFP. Ma proprio di recente ciò ha innescato l’apertura di un’indagine giudiziaria. Secondo le informazioni di BFMTV, Marine Le Pen non è l’unica candidata alle elezioni presidenziali del 2022 ad essere stata oggetto di un rapporto del Comitato.