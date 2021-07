Regno Unito, ministro della Salute positivo al Covid: era vaccinato con 2 dosi

Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, e' risultato positivo al Covid-19 e ha sintomi lievi. Lo ha reso noto lui stesso in un tweet. "Sono positivo, sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma fortunatamente sono vaccinato e i sintomi sono lievi", ha scritto Javid, lanciando un appello a vaccinarsi a tutti coloro che ancora nel Regno Unito non lo hanno fatto.

Nel frattempo, la Francia impone il risultato di un test effettuato meno di 24 ore prima per chi non è vaccinato e arriva da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cipro e Grecia. La misura entrerà in vigore alla mezzanotte di domenica, ha reso noto il Premier, Jean Castex in un comunicato. A ora, chi arriva dalla Gran Bretagna deve avere un test condotto non meno di 48 ore prima e dagli altri Paesi europei 72, come previsto dalle norme per la concessione del Greenpass in vigore in tutta l'Unione europea.