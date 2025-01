Morto Jean-Marie Le Pen: il padre dell'estrema destra francese aveva 96 anni

Morto Jean-Marie Le Pen, addio al padre dell'estrema destra francese

Jean Marie Le Pen è stato uno dei politici più importanti degli ultimi decenni per la Francia, lui padre fondatore del Front National partito che ha riportato in auge l’estrema destra dopo decenni all’oblio. Basti pensare che alle prime elezioni, negli anni ’70, ottenne meno dell’1% ma poi, anno dopo anno, portò il suo partito oltre il 20% arrivando a competere persino per l’Eliseo.

Un politico dalle posizioni decisamente estreme, a partire dalla pena di morte, dalla chiusura verso i migranti, dall’indipendenza verso l’Unione europea. Nella sua carriera ha di fatto ricoperto ogni ruolo politico, prima a livello locale, poi nazionale, per finire con un seggio in quell’Europarlamento che ha da sempre contestato.