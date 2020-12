Francia, spostamenti consentiti a Natale. Ma a Capodanno resta il coprifuoco

Covid, in Francia gli spostamenti a Natale saranno consentiti

La Francia allegerisce le restrizioni per il Covid sotto Natale. Dal 15 dicembre saranno liberi gli spostamenti, senza eccezioni per i giorni di Natale (24 e 25 dicembre) e non dalle 20.00 alle 6.00, orari in cui è in vigore il coprifuoco. Lo ha annunciato il premier, Jean Castex, ribadendo la raccomandazione di evitare riunioni familiari con più di sei persone.

Cinema, teatri e musei chiusi altre 3 settimane. A Capodanno rimane il coprifuoco alle 20

La Francia riaprirà parzialmente il 15 dicembre ma non sarà così per cinema, teatri e musei, che resteranno chiusi per altre tre settimane. Il coprifuoco inoltre, che dal 15 dicembre scatterà alle 20.00, verrà imposto anche nell'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, contrariamente a quanto inizialmente previsto dal governo. In questo capodanno "sono concentrate tutte le cause per un rimbalzo dei contagi. Davanti ad una brusca diminuzione dei casi, avremmo potuto assumerci questo rischio, ma non è così e dobbiamo rispettare la regola del coprifuoco, restare a casa, dunque, il 31 dicembre ", ha dichiarato Castex.