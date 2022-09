Funerali della Regina Elisabetta II: la clamorosa gaffe del mitico Big Ben

Incredibile: il famoso orologio di Londra perde un colpo proprio durante il minuto di silenzio!

Il Big Ben è un simbolo di Londra, nonché un’icona di proverbiale precisione e puntualità. Eppure, proprio nel momento-clou del lutto per la morte della Regina Elisabetta, l’orologio più famoso del mondo ha “perso un colpo”… in senso letterale.

Il minuto di silenzio che in tutto il Regno doveva segnare il dolore per la scomparsa della Sovrana aveva un protocollo preciso: il Big Ben avrebbe dovuto fare due rintocchi, per segnare l’inizio e la fine del raccoglimento. Eppure, qualcosa non ha funzionato e dalla torre non è arrivato alcun suono.

Una gaffe che non tutti hanno notato, ma che per le rigide norme del protocollo reale hanno scatenato un vero e proprio allarme. “La vicenda è stata affrontata con criteri di urgenza”, spiega un funzionario: i tecnici si sono subito messi all’opera, per evitare che lo stesso inceppamento possa accadere durante il funerale, per il quale il Big Ben deve fare un rintocco ogni due minuti, mentre il feretro di Elisabetta lascia Westminster Abbey. Cosa che è infatti accaduta regolarmente.