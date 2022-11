G20, Meloni: "Rivedrò presto Biden. Italia in prima linea su tutti i fronti"

G20, Meloni: "Poteva essere fallimento. É stato un successo"

"Il G20 di Bali si svolgeva in una situazione molto complessa. C'erano, a detta di molti osservatori, gli ingredienti perchè si traducesse in un sostanziale fallimento. Invece, mi pare si possa dire che è stato un successo". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice del G20.

G20 di Bali, la premier: "Crisi energetica colpa di scelte fatte in passato, non dell'Ucraina"

"La crisi energetica non è stata figlia della guerra in Ucraina, ma di scelte sbagliate fatte in passato, a partire dall'inizio del millennio", ha commentato Giorgia Meloni.

Meloni al G20: "Bali segna riavvicinamento tra Occidente e il resto del mondo"

"Mi pare che il G20 di Bali segni un riavvicinamento tra l'Occidente e il resto del mondo". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle conferenza stampa al termine del vertice del G20.

"La questione più complessa era la gestione dell'aggressione russa all'Ucraina. Non si voleva che questo importantissimo summit finisse senza una dichiarazione finale congiunta dei leader, ma dall'altra parte non si poteva fingere di non vedere quello che stava accadendo con l'aggressione russa all'Ucraina. Mi pare che il G20 di Bali segni un riavvicinamento tra l'Occidente e il resto del mondo con un accordo finale nel quale viene inserito un passaggio fondamentale: la condanna dell'aggressione russa all'Ucraina", ha affermato Meloni.

L'intervento della premier Giorgia Meloni al G20 di Bali. VIDEO

Meloni: "Impegno di Biden ad aumentare forniture gas"

"Con Biden abbiamo discusso di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Usa, abbiamo parlato di energia e l'amministrazione Usa garantisce la disponibilità ad aumentare la fornitura di gas. Gli Usa sono disposti a ragionare con la Ue per trovare soluzioni per calmierare i prezzi", ha commentato la premier.

Missili in Polonia, Meloni al G20: "Se la colpa non è russa cambia poco"

"Se il missile che ha colpito la Polonia era ucraino e non russo, "cambia molto poco, la responsabilità per quanto ci riguarda è tutta russa". ha dichiarato Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del G20 di Bali.

Il presidente cinese, Xi Jinping, incontrerà il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Lo riferisce la Cctv, che mostra immagini della sala in cui avverrà l'incontro, ormai imminente, con le bandiere cinese e italiana.

Meloni: "Con Biden ci siamo ripromessi di vederci presto"

"C'e' stato ieri un lungo e molto cordiale colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ci siamo ripromessi di rivederci molto presto", ha commentato la Presidente del Consiglio.

Meloni: "Macron? Al G20 parliamo di altro"

"Con Macron non c'è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro". Così il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al termine del vertice del G20, ha risposto a chi le chiedeva del caso migranti che ha diviso Francia e Italia.