G7, Borrell dice no all'idea di Trump: "Non si può allargare alla Russia"

"Cambiare l'appartenenza o il formato su base permanente non è una prerogativa del presidente del G7". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, durante una conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla possibilità che Donald Trump faccia rientrare la Russia nel G8. "Il formato del G7 è vitale" per paesi che "condividono valori, interessi e impegni", ha spiegato Borrell.

"La partecipazione della Russia al G8 è stata sospesa" e "attualmente" non ci sono le condizioni per una sua riammissione. "La prerogativa del presidenza del G7, in questo caso gli USA, è di inviare inviti a degli ospiti", ma "cambiare l'appartenenza o il formato su base permanente non è una prerogativa della presidenza del G7", ha detto Borrell.