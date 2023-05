G7, vertice sull'Ucraina: c'è Zelensky. Pechino: Taiwan? Non giocate col fuoco

Ucraina, raffica di missili su Kiev, mentre il G7 discute di un piano di pace

Mentre un allarme antiaereo nella notte ha scosso gran parte delle regioni dell'Ucraina, i leader del G7 discuteranno in Giappone di un vertice di pace durante il summit che si terrà da domani 19 maggio al 21 maggio. Confermata la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della premier italiana Giorgia Meloni (così come anticipato da Affaritaliani). A Kiev è attesa anche la visita del rappresentante speciale del governo cinese Li Hui, nonostante l'avvertimento: "Non cederemo territori ai russi". Inoltre, giunge in queste ore anche una nuova proposta di pace dal Sudafrica, a questo proposito il Cremlino ha fatto sapere che una delegazione di Paesi africani visiterà Mosca.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha chiesto ai leader del G7, che si incontreranno questo fine settimana nella città di Hiroshima, “unità nel sostenere Kiev”. “Penso che sia importante lanciare questo segnale durante il vertice del G7”, ha aggiunto il premier nipponico, che ha ribadito che il vertice è un “evento significativo” in cui i leader mondiali “si incontreranno per discutere di pace e stabilità, oltre che di crisi internazionali su larga scala, come quelle energetiche e alimentari”. Ha anche sottolineato che, “poiché la comunità internazionale si trova di fronte a un punto di svolta, penso che non ci sia posto migliore di Hiroshima per tenere il meeting”.