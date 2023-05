G7, Biden "arruola" contro Russia e Cina. Meloni e il nodo Via della Seta

Giorgia Meloni all'arrivo in Giappone per il summit del G7

G7 Hiroshima, tutti i dossier sul tavolo dell'occidente e di Meloni

Giorgia Meloni è alla prova del suo primo G7 da presidente del Consiglio. Un G7 ad alto contenuto strategico, visto che si svolge nel bel mezzo della guerra in Ucraina e della contesa a tutto campo tra Stati Uniti e Cina. Non a caso proprio Mosca e Pechino saranno i due temi principali di un vertice che nella prospettiva di Cina e Russia "divide", invece di unire. "Un circolo chiuso", lo definiscono in particolare i media di stato cinesi.

Meloni è impegnata a mostrare l'affidabilità dell'Italia ai principali partner, Stati Uniti compresi, che si aspettano rassicurazioni sulla partecipazione italiana alla Belt and Road Initiative di Pechino. La premier ha più volte manifestato l'intenzione di uscire dall'accordo firmato dal governo Conte nel 2019, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo indiscrezioni, Joe Biden avrebbe "concesso" qualche altro mese per prendere e soprattutto comunicare la decisione. Forse per consentire a Meloni di annunciare la decisione durante un colloquio con Xi Jinping o una visita in Cina, mossa che potrebbe garantire meno problemi nelle relazioni bilaterali con Pechino. Ma resta improbabile pensare a una permanenza dell'Italia nell'accordo, anche perché nel 2024 raccoglierà il testimone del Giappone per l'organizzazione del summit.

Un articolo del quotidiano giapponese Sankei fa tra l'altro notare notare come Meloni sia l'unica presenza femminile di questo summit tra i leader dei G7, oltre a Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il quotidiano ricorda come nel 1979 il primo ministro britannico Margaret Thatcher divenne la prima donna del G7 a partecipare al vertice, poi fu la volta del cancelliere canadese Campbell, della tedesca Merkel e della britannica May.

Il pressing degli Usa su Russia e Cina

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha dichiarato che i leader si concentreranno sull'ulteriore dissuasione della Russia al di fuori del campo di battaglia, inasprendo un regime di sanzioni che, secondo le statistiche ufficiali, ha causato un'ulteriore contrazione dell'economia russa dell'1,9% nello scorso trimestre.

Il G7 ha già adottato dei limiti di prezzo per il greggio russo, che hanno fatto crollare le entrate di circa il 43%, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. "Gli Stati Uniti avranno un pacchetto di sanzioni associato alla dichiarazione del G7 che si concentrerà sulla questione dell'applicazione", ha dichiarato Sullivan. Un funzionario dell'Ue ha dichiarato che saranno discusse anche le sanzioni sul commercio di diamanti da parte di Mosca, pari a circa 5 miliardi di dollari l'anno.

Le discussioni del vertice sulla Cina dovrebbero concentrarsi anche sugli sforzi per isolare le economie del G7 da potenziali ricatti economici, diversificando le catene di approvvigionamento e i mercati. Washington ha adottato un approccio aggressivo, bloccando l'accesso della Cina ai semiconduttori più avanzati e alle attrezzature per produrli, e ha fatto pressione su Giappone e Paesi Bassi affinché seguissero il suo esempio.

Ma i politici europei, in particolare quelli di Berlino e Parigi, vogliono assicurarsi che il "de-risking" non significhi rompere i legami con la Cina, uno dei maggiori mercati mondiali. "Questo G7 non è un G7 anti-cinese", ha dichiarato a France 24 un consigliere del presidente francese Emmanuel Macron prima del vertice.