Gaza, Hamas chiede la fine della guerra, ma gli Usa si mettono di traverso

Hamas a Consiglio di sicurezza Onu, porre fine a guerra brutale

Hamas ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di porre fine alla "guerra brutale" nella Striscia di Gaza. "Ci appelliamo al Consiglio di Sicurezza, alla comunita' internazionale e a tutti i Paesi del mondo per mettere fine a questa guerra brutale e salvare la Striscia di Gaza prima che sia troppo tardi", ha affermato il governo di Hamas mentre il Consiglio di Sicurezza lavora alla bozza di una risoluzione per il cessate il fuoco.

M.O.: Usa a Onu, "sosteniamo pace ma non tregua immediata"

"Gli Stati Uniti sostengono con forza una pace duratura, nella quale israeliani e palestinesi possano vivere in pace e sicurezza, ma non possiamo sostenere gli appelli a un cessate il fuoco immediato". Lo ha detto la rappresentanza americana all'Onu, nella riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata al conflitto tra Israele e Hamas. L'ambasciatore Usa Robert Wood ha accusato Hamas di "non volere una pace durevole che veda la soluzione di due Stati" e ricordato che "Israele e' sempre sotto minaccia". "Sono addolorato - ha aggiunto - dalle sofferenze a cui abbiamo assistito negli ultimi due mesi, anche quando come governi siamo costretti a prendere le armi per proteggere i nostri popoli dai piu' odiosi attacchi di terrorismo e violenza".