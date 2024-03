Gaza, ripresi i negoziati a Doha per la tregua. Ucciso un uomo di Hamas

Gaza, ripresi i negoziati a Doha per la tregua. Israele: ucciso un uomo del braccio armato di Hamas

Fonti egiziane fanno sapere che i negoziati indiretti per una tregua a Gaza potrebbero riprendere nel pomeriggio a Doha. La Casa Bianca si dice "cautamente" ottimista dopo la nuova proposta di Hamas per un accordo sullo scambio di prigionieri. La proposta prevede una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e malati israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di 700-1.000 prigionieri palestinesi. Israele però la respinge mentre le famiglie degli ostaggi lanciano un appello: "Tel Aviv accetti il piano di Hamas".

Jerusalem Post: "Comandante Hamas Issa ucciso a Nuseirat"

Il numero due delle Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, Marwan Issa, è morto, secondo quanto scrive il Jerusalem Post, che cita "fonti di Hamas". Le fonti confermano le indiscrezioni circolate di recente, secondo cui Issa sarebbe rimasto ucciso, sepolto in un tunnel sotterraneo colpito dalle forze israeliane a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Per ora non c'è alcuna altra conferma che l'uccisione sia effettivamente avvenuta.

Netanyahu: "Chi spinge per votare vuole bloccare la guerra"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è tornato a respingere le pressione internazionali per fermare la guerra a Gaza "prima che gli obiettivi siano raggiunti". "Lo fanno - ha spiegato - lanciando false accuse contro l'Idf, contro il governo israeliano e il suo primo ministro. Lo fanno riferendosi anche a dichiarazioni di esponenti Usa, cercando di premere per le elezioni adesso, nel mezzo della guerra. E lo fanno perché sanno che le elezioni adesso fermeranno la guerra e paralizzeranno il Paese per almeno sei mesi". Netanyahu ha quindi confermato l'operazione a Rafah: "Ci vorranno alcune settimana e accadrà", ha detto.

Usa distruggono drone lanciato dagli Houthi sul mar Rosso

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone sparato dai ribelli Houthi dello Yemen verso il Mar Rosso. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), precisando che sono stati lanciati due droni: uno è stato distrutto e uno si presume che si sia schiantato nel Mar Rosso. Non ci sono segnalazioni di danni a navi in transito nella zona.