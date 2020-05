Gb: il sottosegretario Douglas Ross si dimette per protesta contro Cummings

Il sottosegretario britannico per la Scozia, Douglas Ross, si è dimesso dall'incarico di governo in protesta contro le violazioni del lockdown commesse da Dominic Cummings, super assistente del premier Boris Johnson. Le giustificazioni di Cummings "non sono state condivise dalla stragrande maggioranza delle persone che hanno fatto come richiesto dal governo", ha spiegato Ross.