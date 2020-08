Esteri

Venerdì, 28 agosto 2020 - 17:09:00 Germania: 100 scuole chiuse. Oms: "Non sono principali luoghi di contagio" In Germania oltre 100 strutture scolastiche sono state chiuse a causa del coronavirus. L'Oms rassicura: "Non sono i principali luoghi di contagio"

Germania, scuole: oltre 100 strutture chiuse In Germania il periodo scolastico è già iniziato e nonostante le rassicurazioni dell’Oms, oltre 100 scuole sono state chiuse a causa dei nuovi contagi. Sono circa 350 gli insegnanti e 6 mila gli studenti in isolamento forzato a causa del contagio da Covid-19. Scuole, l'Oms rassicura sul rischio contagio Hans Kluge, direttore regionale Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato: "Ci sono sempre più pubblicazioni che si aggiungono alle precedenti evidenze che suggeriscono come i bambini giochino un ruolo nella trasmissione, anche se quest’ultima, finora, è più collegata agli incontri sociali". "Sicuramente è fra le massime priorità per i responsabili politici dell’Organizzazione mondiale della sanità"rassicura l'esponente dell'Oms sulla gestione delle misure di sicurezza anti-Covid, specificando riguardo all’arrivo dell’influenza stagionale: "è un momento delicato… per cui ‘attenzione’ è la parola-chiave".