Germania: de-lockdown entro maggio. La Bundesliga riparte a metà mese

La Germania vuole riaprire le scuole e tutti i negozi a maggio

La Germania vuole autorizzare la riapertura di tutti i negozi e le scuole a partire da maggio: l'ipotesi è contenuta in un progetto di accordo che sarà discusso oggi, 6 maggio, tra il governo e i laender, che è filtrato anticipatamente sulla stampa. Le misure, si legge nella bozza dell'accordo, sono rese possibili perché, dopo l'inizio il 20 aprile delle prime fasi di de-lockdown, "il numero di nuove infezioni" da coronavirus "è rimasto basso" e fino ad oggi non si osserva "nessuna nuova ondata" di contagi.

Coronavirus Germania, contatti limitati fino al 5/6

Le limitazioni ai contatti saranno prorogate in Germania fino al 5 giugno. E' quello che trapela dall'incontro di Angela Merkel con i presidenti dei Laender, secondo quanto scrive la Dpa. Ma prossimamente potranno incontrarsi anche appartenenti a due nuclei abitativi.

Merkel d'accordo: la Bundesliga riprende da metà maggio

La Bundesliga ripartirà "dalla metà di questo mese" e anche la coppa verrà terminata, sempre se non interverranno nuovo fatti, vedi anche il numero di eventuali contagi. La Cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera alla ripresa dell'attività, interrotta il pomeriggio del 13 marzo a qualche ora dall'inizio della 26esima giornata. Nel weekend 15-17 maggio, o quello successivo 22-24, si vedrà il ritorno del grande calcio. Si dovrebbe riprendere dalla 26esima giornata, anche se era circolata l'ipotesi di non ricominciare subito con il turno che era in programma, visto il pericoloso incrocio tra Borussia Dortmund e Schalke: un derby molto sentito che potrebbe causare assembramenti di tifosi. Il progetto di accordo è stato discusso mercoledì dalla cancelliera e i Laender.