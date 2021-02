Germania, Die Linke ha eletto 2 donne come nuove leader

Il partito di sinistra tedesco Die Linke ha scelto due donne per guidarlo nelle elezioni nazionali di questo autunno. Janine Wissler e Susanne Hennig-Wellsow sono state elette come co-leader al congresso del partito. Wissler è la leader del caucus parlamentare della sinistra nello stato dell'Assia. Hennig-Wellsow è la presidente del partito in Turingia, l'unico stato tedesco in cui la sinistra guida un governo. Succedono a Katja Kipping e Bernd Riexinger, che guidano il partito dal 2012. Die Linke, che è in parte radicato nel Partito socialista unitario al governo della Germania dell'Est, ha ricevuto il 9,2% dei voti nelle elezioni nazionali del 2017. I sondaggi attuali prima del voto del 26 settembre hanno indicato che il suo gradimento si attesta ora al 7-8%.