Elezioni in Germania, sondaggi: volano estrema destra e sinistra radicale. Cdu e Spd potrebbero non avere i numeri per fare il governo

L'Unione cristiano democratica (Cdu) e l'Unione cristiano sociale (Csu) sono il primo partito in Germania con il 32 per cento dei consensi





Germania alle urne il prossimo 23 febbraio. Un appuntamento chiave per l'intera Unione europea. Dai primi sondaggi emerge che i cristiano-democratici e i socialdemocratici insieme potrebbero non avere i numeri per governare al Bundestag, soprattutto per il tracollo dell'Spd del Cancelliere uscente Olaf Scholz e per il balzo dell'estrema destra dii Afd e della sinistra di Sahra Wagenknecht. Se non ci fossero i numeri per una Grande Coalizione bisognerebbe includere anche i Verdi, visto che i Liberali sono sotto la soglia di sbarramento del 5%, ma è quasi impossibile mettere insieme i Popolari della Cdu-Csu e gli ambientalisti. Per la Germania si prospetta dunque una grande instabilità politica perfino peggiore di quella francese.

L'Unione cristiano democratica (Cdu) e l'Unione cristiano sociale (Csu) sono il primo partito in Germania con il 32 per cento dei consensi. E' quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Insa condotto per il quotidiano "Bild". Al secondo posto il partito dell'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), che ottiene il 19 per cento dei consensi nel sondaggio. Il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz segue con il 16 per cento, mentre i Verdi ottengono il 12 per cento. L'alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) ottiene l'8 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp), che ha provocato l'implosione della coalizione di governo, si attesta al 4 per cento, al di sotto della soglia di sbarramento che bisogna superare per entrare a far parte del prossimo Parlamento federale.



Leggi anche/ Siria, i ribelli islamisti hanno conquistato Damasco. L'esercito si arrende: “Il Paese è libero da Assad” - Affaritaliani.it