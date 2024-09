Germania, l'avanzata dei neonazi è un avviso di sfratto a Scholz. Il suo Spd è in caduta libera al 6%

Germania, Scholz sempre più in difficoltà. A fine settembre la resa dei conti

Per Olaf Scholz è arrivata un'altra batosta dopo il flop alle Europee. Il suo Spd ha ottenuto appena il 6% alle Regionali tedesche in Turingia e Sassonia. L'ultradestra raggiunge il risultato record del 30% di preferenze, l'Afd (neonazista) avanza e ora il cancelliere rischia davvero di cadere. È un terremoto che cambia la Storia. Per la prima volta dopo la fine della guerra, un partito di estrema destra vince un’elezione regionale in Germania. A 90 anni dalla presa del potere di Hitler. E in un Land, la Turingia, tristemente noto per il primo sostegno dei nazisti a un governo locale, già nel 1924. "Adesso nulla è impensabile, riguardo a Olaf Scholz". Una fonte qualificata della Spd parla solo a microfoni spenti e non nega - riporta La Repubblica - che nel partito l’umore sia "in cantina". I socialdemocratici hanno subito una colossale batosta, sono stati stracciati dall’estrema destra di Bjoern Hoecke, e oltretutto in una regione che li vide nascere.

La Spd - prosegue La Repubblica - fu fondata a Eisenach, in Turingia, oltre un secolo e mezzo fa. E nelle ultime settimane i sondaggi erano diventati talmente pessimi, anche in Sassonia, che nei giorni scorsi la Spd temeva persino di finire sotto alla soglia del 5%, insomma fuori dai parlamentini regionali. Non è stato così, in Turingia sono appena sopra, al 6,7%, in Sassonia al 7,6%. Ma che il voto di ieri sia un chiaro avviso di sfratto, il secondo dopo le Europee, è innegabile. Il punto, ormai per molti socialdemocratici che tremano per la riconferma al Bundestag – si vota l’anno prossimo – è il loro cancelliere. La tregua reggerà fino al 22 settembre, sostiene la fonte Spd, ossia quando si vota in una vecchia roccaforte “rossa”, il Brandeburgo. In tutti i sondaggi, e da molti mesi, l’Afd è al 24%, è prima davanti alla Spd che arranca cinque punti sotto. E il governatore uscente, Dietmar Woike, ha già segnalato in tutti i modi di non voler essere visto col cancelliere.