Germania, è morto l'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble

Germania, è morto l'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble. Ecco chi era il "falco" dell'eurozona

L'ex ministro delle Finanze del governo tedesco, Wolfgang Schäuble, è morto all'età di 81 anni. A renderlo noto è la Dpa, citando la famiglia di Schaeuble. Schaeuble, volto dell'austerity tedesca, membro del Bundestag per oltre mezzo secolo, ha dedicato gran parte della sua carriera alla riunificazione della Germania. E' stato membro del partito cristiano-democratico di centro-destra dal 1965 ed è diventato deputato nel 1972, diventando così uno dei politici più longevi della Germania. Era sulla sedia a rotelle dal 1990, dopo essere stato ferito e quasi ucciso da un uomo armato.

Maestro dei rigore dei conti pubblici, Schäuble è riuscito a raggiungere, durante il suo mandato come ministro delle Finanze, lo 'zero netto'. Aveva studiato giurisprudenza, e tra i suoi principali contributi alla Germania quello di aver negoziato il trattato di unificazione della Ddr dopo la caduta del muro di Berlino.

Schaeuble era su una sedia a rotelle dopo un attentato contro di lui da parte di un uomo mentalmente disturbato nell'ottobre 1990, nonostante questo continuò. Dal 1991 al 2000 ha guidato il gruppo parlamentare Cdu/Csu. Dopo che l'Unione perse il potere nel 1998, Schäuble divenne leader del partito come parte del riallineamento della Cdu. Si dimise dall'incarico nel febbraio 2000, finito nel tumulto della vicenda delle donazioni al partito e dopo aver dichiarato di aver fatto una donazione di 100.000 marchi in contanti. Angela Merkel diventò la leader del partito.

Dopo le elezioni federali del 2017, Schäuble è stato eletto presidente del Bundestag, la seconda carica più alta dello Stato, come successore di Norbert Lammert. A Schäuble è stata negata la carica più alta dello Stato, quella di presidente federale. Schaeuble lascia quattro figli e la moglie Ingeborg, con la quale è sposato dal 1969.

"La notizia della scomparsa di Wolfgang Schaeuble ieri mi riempie di grande tristezza", ha scritto il leader del partito dell'Unione Cristiano-Democratica, Friedrich Merz, in una breve dichiarazione diffusa sui social. "Con Wolfgang Schaeuble ho perso l'amico e il consigliere più caro che abbia mai avuto in politica", ha aggiunto.