Germania, prof si oppongono ai neonazisti. E vengono cacciati dalla scuola

Insegnanti denunciano gli studenti neonazisti. Costretti a lasciare scuola e città

Laura Nickel e Max Teske lavoravano nella scuola superiore di Burg, una pittoresca cittadina del Brandeburgo orientale molto frequentata dai turisti, quando hanno notato un comportamento preoccupante da parte di alcuni studenti. "L'estremismo di destra era in bella mostra nella scuola", ha dichiarato Nickel, 34 anni, all'AFP. "Dai saluti hitleriani alle svastiche disegnate sui dizionari e sugli armadietti degli studenti, per non parlare del linguaggio razzista e omofobo".

Ad aprile, gli insegnanti hanno inviato una lettera anonima alla stampa locale denunciando il comportamento a cui avevano assistito. Come racconta sempre l'AFP, la pubblicazione della lettera ha portato altre scuole della Germania orientale a denunciare incidenti simili e a un nuovo esame di coscienza sul crescente fascino dell'estremismo.

Dopo aver denunciato il comportamento, Nickel ha detto che gli insegnanti della scuola Mina Witkojc hanno scoperto che alcuni colleghi li sostenevano, ma altri no, e che la direzione della scuola "era passiva". Alla fine dell'anno scolastico, una lettera anonima di alcuni genitori di studenti è stata inviata alla direzione, chiedendo le dimissioni dei due insegnanti.

Poi un centinaio di adesivi con foto della coppia e la scritta "Piss off to Berlin" sono stati affissi in tutto il Burg, e un appello a cacciarli è apparso anche su un account Instagram, ma poi è stato tolto. La pressione è diventata troppo forte per Nickel e Teske, 31 anni, che hanno chiesto di essere trasferiti.

La decisione è stata applaudita dall'AfD e Lena Kotre, membro del parlamento regionale del Brandeburgo, ha dichiarato all'AFP che gli insegnanti erano "codardi" e "incapaci di affrontare i venti contrari". La deputata ha minimizzato il saluto hitleriano degli alunni, nonostante esistano foto che li ritraggono mentre compiono il gesto, che in Germania è un reato punibile fino a tre anni di carcere. "Non volevano glorificare il Terzo Reich, ma provocare, come fanno gli adolescenti quando attraversano la pubertà", ha detto.

La vicenda si inserisce in un contesto nel quale il partito di estrema destra AfD è salito a livelli record nei sondaggi di opinione, spinto dal malcontento nei confronti della coalizione al governo. I maggiori progressi li sta facendo nella parte orientale dell'ex comunismo. Molti nell'est - conosciuto come Repubblica Democratica Tedesca (DDR) durante il regime comunista - sentono ancora di aver perso quando la riunificazione nazionale è avvenuta nel 1990.