Coronavirus, consensi quasi all'80%: Angela Merkel verso il quinto mandato?

Anche il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, non esclude un quinto mandato alla cancelleria per Angela Merkel. "Sta guidando il Paese in modo molto forte attraverso questa crisi", ha detto Seehofer in un'intervista al domenicale della Bild Zeitung. "Vedo sia all'interno del governo cosi' come nell'interazione con i governatori dei Laender un eccezionale lavoro di squadra. E questo si deve soprattutto alla guida strategica e alla forza della cancelliera. Possiamo essere contenti che in questa situazione abbiamo una tale cancelliera alla guida del nostro Paese", afferma ancora il ministro dell'Interno ed ex leader della Csu, il partito 'fratello' bavarese della Cdu di Frau Merkel.

Rispondendo poi alla domanda se tali affermazioni suonino quasi come un appello che Merkel continui come cancelliera, Seehofer risponde: "Non posso negare che negli ultimi tempi ho sentito spesso questi pensieri. Ma in questo momento e' importante che affrontiamo bene quella che e' la piu' grave crisi del nostro Paese dalla Seconda guerra mondiale".

Peraltro, e' lo stesso ex capo dei cristiano-sociali bavaresi - in passato fiero antagonista della cancelliera - ad ammettere "che la questione di un candidato cancelliere della Cdu/Csu non sia piu' all'ordine del giorno. Questa cosa sara' decise al piu' presto verso la fine dell'anno. Chissa', forse alla fine la cosa andra' in modo del tutto diverso da come taluni credono oggi. Non voglio fare nessuna previsione".

Il tema di una eventuale quinta candidatura di Angela Merkel - il cui attuale mandato scade nel 2021 - e' tornata alla ribalta nelle ultime settimane, in particolare grazie ad un notevole aumento di popolarita' della cancelliera: il tasso di approvazione per come sta gestendo la crisi da coronavirus stando ai sondaggi e' arrivato a quasi l'80% tra i tedeschi.