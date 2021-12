Germania, sì dell’Spd all’accordo di governo. Scholz mercoledì cancelliere

Germania, l'alleanza dell'Spd con i Verdi ed i liberali "non durera solo quattro anni"

I socialdemocratici tedeschi hanno approvato l'accordo di programma del governo sottoscritto con Verdi e Liberali col 98,8% dei voti. Un passo necessario per arrivare alla formazione del nuovo esecutivo che sarà guidato da Olaf Scholz, il cui insediamento è in programma mercoledì 8 dicembre.

Il contratto di coalizione sottoscritto da Spd, Verdi e liberali per il governo «semaforo» è stato approvato dal congresso dei socialdemocratici con solo tre astensioni. Gli ultimi due passaggi per il via libero definitivo del contratto di coalizione sono a questo punto il referendum, in corso, tra gli iscritti dei Verdi e il congresso dell'Fdp, che si terrà domani. L'elezione di Olaf Scholz a nuovo cancelliere dopo 16 anni di «regno» merkeliano è fissata per mercoledì prossimo, l'8 dicembre.

L'alleanza dell'Spd con i Verdi ed i liberali - si legge su La Stampa - «non durera solo quattro anni», ha detto Olaf Scholz al congresso dell'Spd, che ha dato il via libera al contratto di coalizione. Il fatto che il prossimo cancelliere sia un socialdemocratico «è la nostra comune opera», ha aggiunto il ministro alle Finanze uscente. «Il nostro primo grande e più importante compito è la lotta contro la pandemia», ha affermato ancora il cancelliere in pectore, secondo il quale «la quarta ondata del coronavirus deve essere spezzata con misure decise». Nel complesso, quello che sarà formato tra qualche giorno «sarà il governo di tre partiti che vogliono osare più progresso per la Germania», ha detto ancora Scholz parafrasando un celebre slogan di Willy Brandt («Osare più democrazia»).