Giorgio Girondi nominato advisor della delegazione italiana presso il Parlamento Europeo

Giorgio Girondi, Presidente di UFI Filters, è stato nominato advisor della delegazione italiana presso il Parlamento Europeo, in seguito alla recente riunione del Partito Popolare Europeo (PPE) in Italia.

In qualità di advisor, Girondi supporterà la delegazione italiana nel rafforzare i rapporti tra Europa e Cina, aprendo nuove opportunità di sviluppo reciproco grazie alla sua profonda conoscenza del mercato cinese. Nel corso della sua carriera, Girondi ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impatto industriale e la diplomazia economica tra Europa e Cina, tra cui la cittadinanza onoraria della Repubblica Popolare Cinese.

Girondi ha trasformato UFI Filters in un leader globale el settore della filtrazione e della gestione termica delle batterie nei veicoli elettrici, nonché delle tecnologie per lo sviluppo della mobilità a idrogeno, con 22 siti industriali, oltre 4.000 dipendenti e una presenza in 21 Paesi. Ha sviluppato, a partire dai primi anni ’80, collaborazioni rilevanti con istituzioni governative cinesi, culminate recentemente nell’inaugurazione di UFI GREEN: il settimo stabilimento produttivo del gruppo in Cina, interamente dedicato alle tecnologie ecosostenibili.

La crescita sostenibile del gruppo, fortemente voluta da Girondi, si arricchisce ulteriormente con la nascita di UFI HYDROGEN nel 2023: la prima realtà italiana interamente dedicata alla catena del valore dell’idrogeno verde, che avrà a disposizione 5.000 metri quadri a Jiaxing, all’interno di UFI GREEN, per accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate nella produzione e nell’utilizzo dell’idrogeno verde in Cina. A supporto di questa espansione, UFI HYDROGEN ha siglato un memorandum d’intesa con Sinopec, la più grande società petrolifera e petrolchimica cinese, per esplorare nuove soluzioni nell’ambito dell’idrogeno verde e promuoverne l’integrazione nel mercato energetico cinese. Questa joint venture permetterà di estendere, entro tre anni, a 15.000 metri quadri la superficie dello stabilimento dedicato a queste tecnologie.

“Dopo 42 anni di esperienza in Cina, metterò tutto il mio impegno nel rafforzare le relazioni tra la nostra Italia, l’Europa e la Cina, promuovendo investimenti industriali di valore e opportunità di crescita condivisa,” ha dichiarato Girondi a seguito dell’annuncio.