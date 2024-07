Bce e inflazione, Lagarde nella schiera degli incompetenti: Macron la nomini primo ministro francese 

Lagarde nella schiera degli incompetenti. Il commento

Il Primo Ministro francese Gabriel Attal ha dato le dimissioni dopo i risultati delle politiche in Francia e rimane in carica solo per gli affari correnti. Ora di prospetta la ricerca di una nuova figura che possa soddisfare gli obiettivi del Presidente Emmanuel Macron (ridimensionato nel nuovo Parlamento). Non sarà certamente facile, ma pare che abbia intenzione di chiederlo a Christine Lagarde, attuale Presidente della Banca Centrale Europea, il cui mandato scade il 31 ottobre 2027.

La Presidente Lagarde è già stata Ministro del Commercio estero, Ministro dell'Agricoltura e della Pesca, nonché Ministro delle Finanze dal 2005 al 2008 ergo ha esperienza politico-amministrativa. Ora al Presidente Macron potremmo chiedere un favore: cioè quello di nominarla Primo Ministro in Francia e per questo facciamo appello a tutte le persone che, per la loro posizione, possano fare pressione su Monseieur le President affinché possa eventualmente concretizzare questa possibile scelta. Noi comuni mortali possiamo solamente rivolgere una prece, se credenti, oppure esercitare il nostro “karma” affinché questa soluzione si concretizzi, magari al più presto.

Motivazione? Dal primo al terzo secolo d.C. nell'antica Roma si ebbe una forte inflazione e per sopperire a questa causa si coniarono Aureus (peso 8,2 grammi d'oro) e Denarius (3,9 grammi d'argento) “annacquandoli” con metalli meno nobili dell'oro e dell'argento, facendo sì che l'inflazione, con queste manovre, raggiungessero anche il 150.000%. Lo stesso “errore” che, a mio avviso e forse non solo, sta facendo la BCE dopo il rapido aumento dell'800% del tassi d'interesse, “annacquando” la capacità di acquisto e di finanziamento con l'euro. Oggi l'inflazione è in netto miglioramento (documentata) e la BCE sta aspettando un segnale, “forse divino”, per una eventuale importante riduzione dei tassi. Gentili lettrici e lettori, attendiamo in trepidante attesa la convocazione a Primo Ministro della Lagarde nella speranza (che è l'ultima a morire) riti e preghiere possano avere un esisto positivo nell'esaudire il nostro desiderio. Grazie.