Grecia, blindati tutti i confini. Respingimenti e spari verso i migranti

Grecia, blindati tutti i confini. 130 mila migranti varcano il confine europeo

Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha reso noto che 130.469 migranti hanno attraversato il confine con l’Ue fino a questo momento. Passaggio reso possibile in seguito all’apertura del confine tra Turchia con Grecia e Bulgaria, decisa dal governo di Ankara la notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso. La nuova crisi dei migranti bussa alla porta orientale di un vecchio continente sigillato contro il coronavirus. Le prime vittime di questa spinta impressa da Erdogan alle prese con il fronte siriano sono il bimbo annegato ieri mattina davanti alle coste di Lesbo, un giovane uomo di Aleppo che secondo Ankara sarebbe caduto sotto i colpi sparati dall'esercito greco ma della cui fine immortalata in un video Atene nega la responsabilita e il senso perduto di un'Europa che ancora una volta, come nel 2015, lacrima per gli Alan Kurdi del momento e ufficiosamente negozia con la Turchia l'appalto della propria sicurezza.

Il ministro degli esteri dell'Unione europea Borrell vola in Turchia per la gestione della crisi



L’'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sarà oggi ad Ankara col commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, per colloqui con le autorità turche “sulla situazione a Idlib, le conseguenze umanitarie per la popolazione civile sul campo e i rifugiati siriani in Turchia”. A scriverlo su Twitter è lo stesso Borrell, che ripartirà da Ankara domani, mentre Lenarcic si fermerà per visitare le strutture adibite all’accoglienza dei profughi a Gaziantep, nella zona sud-orientale della Turchia. “Durante la loro visita”, si legge in un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna, i due rappresentanti Ue “incontreranno interlocutori di alto livello tra le autorità turche”. La missione arriva alla vigilia della riunione straordinaria del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, previsto giovedì e venerdì a Zagabria.